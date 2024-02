David Okereke rejoint le Torino

Okereke avait joué à Bruges entre 2019 et 2021, totalisant 71 rencontres et 15 buts et remportant deux titres. Il avait ensuite été prêté à Venise en août 2021 avant d'être recruté la saison suivante par la Cremonese, qui venait d'être promue en Serie A. Malgré ses 7 buts en 33 rencontres, le Nigérian n'avait pu aider le club à se maintenir parmi l'élite. Cette saison, Okereke a inscrit 2 buts en 17 rencontres de Serie B.

Avant de signer à Bruges, Okereke avait déjà joué en Italie, au Spezia et à Cosenza.