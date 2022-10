"Je ne sais pas si j'y serai": Kevin De Bruyne lâche une bombe et ouvre la porte à une retraite internationale

Kevin De Bruyne va-t-il dire au revoir aux Diables Rouges ? Le joueur de Manchester City, âgé de 31 ans, a annoncé ce week-end qu'il pourrait disputer au Qatar son tout dernier grand tournoi avec l'équipe nationale. Ou tout du moins sous la forme d'une Coupe du monde.

Interrogé après le match contre Leicester, Kevin De Bruyne a annoncé qu'il emmènerait sa famille à la Coupe du monde. Pourquoi ? Parce qu'il envisage de ne plus y participer en 2026. "J'ai 31 ans, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il se passera dans quatre ans. Je ne sais pas si j'y serai. C'est la première fois que mes enfants pourront me voir à un Mondial", a confirmé KDB.

Pour lui, c'est donc une étape importante. "C'est pour ça que je suis excité, impatient. Ma famille sera là pour la phase de poules. C'est pour ça qu'ils viennent. Ce sera special, un événement que je ne voulais pas qu'ils manquent. Ils ont six, quatre et deux ans. Les deux aînés suivent déjà un peu le football, mais ma fille, pas encore, mais elle pourra profiter du soleil et de la piscine", a poursuivi le Diable Rouge, relayé par The Independent.

Mais va-t-il donc s'arrêter tout de suite avec les Diables Rouges ? Nous n'en sommes pas encore là, mais ce n'est pas à écarter. "C'est une inconnue, le timing. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter ou d'y penser maintenant. Je prendrai ça comme cela arrive et je jouerai du mieux que je peux. Je n'en ai pas encore parlé avec mes coéquipiers. Mais le calendrier est trop chargé, nous avons trop de matchs", a répondu Kevin De Bruyne.

Espérons tout de même encore l'avoir pour un petit moment.