"Les Diables Rouges disputeront la finale de la Coupe du monde", prédit Georges Leekens

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Geogres Leekens, a accordé une interview à nos confrères de Sudpresse.

Le natif de Meeuwen a abordé l'année 2021 des Diables Rouges, qu'il n'a pas trouvée mauvaise malgré les éliminations en quart de finale à l'Euro et en demi-finale de Ligue des Nations contre la France.

"On avait demandé à notre équipe nationale de faire de belles choses et elle y est parvenue", explique l'ancien coach de Lokeren à propos de l'Euro des Diables. "Mais elle est tombée sur un adversaire phénoménal à qui tout réussissait aux portes du dernier carré. La forme du moment a notamment fait la différence dans cette rencontre au sommet."

Quand à qualifier l'élimination "d'échec", Leekens ne le fera pas mais pense que les attentes étaient peut-être un peu trop élevées au vu de la situation des Diables à ce moment-là. "Vu la situation au début de cette compétition, à savoir le retour de blessure d’Axel Witsel, le fait que Kevin De Bruyne jouait sous infiltration ou encore le niveau global d’Eden Hazard en manque de temps de jeu dans son club, on avait peut-être mis la barre un peu trop haut."

On veut tout gagner

Le bilan de l'Euro n'est donc pas négatif pour l'ancien sélectionneur, au contraire. "Il y a même une chose que je trouve très positive : le changement de mentalité des Belges. Auparavant, on se satisfaisait d’une qualification pour une grande compétition. À présent, on veut toutes les gagner."

Les Diables et la Belgique espéraient pouvoir profiter du Final 4 de la Ligue des Nations, à peine 3 mois après la fin de l'Euro pour se rattraper et enfin remporter un trophée. Un rêve brisé par les Français qui nous battrons 2-3 après alors que le marquoir indiquait 2-0 à la mi-temps.

"Souvenez-vous de la demi-finale face à la France. Les Belges ont réalisé une première période de feu. Nous menions 2-0 et le niveau de jeu était très élevé. Si les Français se sont reposés lors du premier acte, ils ont accéléré le rythme des débats par la suite. Quant aux Diables, ils ont davantage pensé à défendre plutôt que de partir à la conquête d’un 3e but. Ils ont eu beaucoup de difficultés à gérer la pression, étaient souvent seconds au ballon et n’ont pas su profiter des espaces dans le dos des défenseurs adverses. Et puis, ils ont offert trop de cadeaux…"

"Une année intéressante"

Malgré la déception de deux éliminations consécutives, l'année 2021 des Diables n'est pas ratée pour l'ancien joueur.

"Pas du tout. Ce fut même une année intéressante. Des jeunes ont reçu pas mal de temps de jeu au sein du noyau national. Je pense à des éléments comme Doku, De Ketelaere, Vanaken ou encore Castagne. Ce sont des joueurs qui ont engrangé de l’expérience aux côtés d’une génération dorée qui n’a pas encore dit son dernier mot. Globalement, j’ai également apprécié la mentalité de nos Diables rouges."

2022 se terminera par la Coupe du monde, déplacée dans le calendrier en hiver afin d'éviter les chaleurs extrêmes de l'été qatari, où elle aura lieu. La Coupe du monde devrait être un tournant pour certains Diables de cette génération qui arrivent doucement vers le crépuscule de leur carrière. L'ancien sélectionneur de l'Algérie et de la Hongrie croit encore à fond en une victoire des Belges. "Pour moi, les Diables rouges disputeront la finale. Ensuite, si on ne commet pas d’erreurs, si on n’offre pas de cadeaux à l’adversaire et si la communication au sein du groupe est positive, on peut gagner cette compétition."

Au Qatar, les Diables affronteront les meilleures équipes du monde. Pour Georges Leekens, l'adversaire le plus redoutable que nos joueurs auront à affronter sera "la France, une fois encore… Didier Deschamps a changé son fusil d’épaule en offrant une nouvelle chance à Karim Benzema. Cela a encore davantage densifié le secteur offensif des Bleus. Ils étaient et seront à nouveau redoutables lors du Mondial qatari. Vous pouvez en être certains."