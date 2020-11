Bonne nouvelle pour les Diables Rouges avant le match contre le Danemark

Aucun cas positif au coronavirus n'a été révélé lors des derniers tests passés par les Diables Rouges. L'Union belge de football l'a confirmé mardi à Belga. La Belgique peut donc se préparer dans des conditions optimales pour son match décisif de Ligue des Nations face au Danemark mercredi à Louvain.

Aucun cas positif n'avait été également décelé avant le match joué contre l'Angleterre dimanche. Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges, avait dû déclarer forfait pour les trois matches de novembre après un test positif. Thomas Kaminski avait également été testé positif mardi dernier après s'être entraîné avec le groupe.

Le sélectionneur Roberto Martinez devra encore s'exprimer sur l'état de santé de Dedryck Boyata, Leander Dendoncker et Jeremy Doku, absents contre l'Angleterre à cause d'une blessure. Romelu Lukaku semble être à 100% après avoir joué 90 minutes face aux Anglais dimanche. Thomas Meunier et Axel Witsel seront suspendus face aux Danois et Simon Mignolet a quitté le groupe après avoir reçu quelques jours de repos de la part de Martinez.