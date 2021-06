Le sélectionneur Roberto Martinez a fait le point à la veille du match de préparation contre la Grèce sur les joueurs qui allaient ou non disputer ce match. Et l’équipe devrait être pour le moins expérimentale.

"Demain, Simon Mignolet débutera dans le but, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen et Eden Hazard ne prendront pas part au match, ils le seront dans le 2ème match de préparation samedi. Et Axel Witsel ne prendra part à aucun de ces deux matches", a expliqué Roberto Martinez lors du point presse des Diables Rouges ce mercredi. Vertonghen et Vermaelen seront épargnés car ils joueront contre la Croatie dans le 2ème match de préparation.

Pas de Kevin De Bruyne non plus, incertain pour le 1er match de l'Euro



Mais le 11 qui débutera demain ne sera pas forcément représentatif de celui qui jouera si Vertonghen, Vermaelen, Hazard et Witsel ne sont pas titulaires lors du premier match de l’Euro : "On doit avoir les joueurs aussi préparés les uns que les autres pour le 11 juin. Je mentirais si je disais déjà quel joueur va remplacer quel joueur. Pour le moment on travaille à remettre tout le monde totalement en forme et prêt pour le 1er match. Même si c’est très improbable que Kevin De Bruyne puisse être prêt si tôt et Axel Witsel n’y parviendra pas à temps. Mais à part ça, c’est un plus grand groupe que celui qu’on a habituellement dans un tournoi, on a 26 joueurs et ça nous donne plus d’opportunités et d’options à chaque position. Donc quiconque jouera demain, ce sera pour montrer ce qu’ils peuvent apporter et dans quelle forme ils sont. Ça ne voudra rien dire d’autre parce qu’on a un autre match contre la Croatie dimanche et comme j’ai dit, on a presque 3 joueurs par position donc les options pour le 11 qui démarrera la compétition sont plus grande que d’habitude."

4 joueurs de la liste des remplaçants sur la feuille de match

Les remplaçants seront aussi impliqués dans ces matches : "Zinho (Vanheusden, ndlr) m’a impressionné. Il est toujours en convalescence de sa grave blessure mais médicalement il est totalement fit. On veut juste être sûrs qu’il a assez de rythme de match pour prendre part à ceux-ci. Brandon Mechele sera impliqué (dans les matchs de préparation, ndlr) et Sambi Lokonga, pendant qu’Axel Witsel n’est pas dans l’équipe, sera sa doublure donc attendez-vous à ce que ces trois-là plus Thomas Kaminski soient sur la feuille de match."

Travailler à créer des automatismes entre joueurs n'ayant jamais évolué ensemble

Enfin, concernant notre adversaire de demain : "Je pense que la Grèce sera un adversaire fantastique, une équipe très différente de celle qu’on a rencontrée pendant les qualifications pour la Coupe du Monde. On sait tous combien cette équipe est compétitive. Probablement qu’avec leur entraineur néerlandais, probablement qu’ils construiront depuis l’arrière et qu’ils vont tester à quel point on peut leur imposer une forte pression. Et ils ont une très bonne défense dans le dernier tiers du terrain et sont très physiques. Donc oui, pour nous on va tester les moments de forme des joueurs, des associations qu’on n’a encore jamais pu voir et essayer de démarrer la préparation. On ne la démarre pas réellement tant qu’on n’a pas de match."

Quant au capitaine en l’absence de Hazard, Vertonghen, De Bruyne, Witsel, Courtois et Vermaelen ? "Ce sera une surprise", s’est contenté de répondre le sélectionneur.