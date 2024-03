Domenico Tedesco lance les préparatifs pour l'Euro avec sa première sélection de 2024

À tout juste trois mois du coup d'envoi de l'Euro en Allemagne, il s'agira de la dernière liste de Tedesco avant celle du tournoi. Deux options s'offrent au sélectionneur: s'appuyer sur son noyau habituel, sans nouveau venu, ou voir à l'œuvre de nouveaux éléments. Dans le premier cas, les absents devront commencer à craindre de ne pas faire partie du voyage en Allemagne.

Dans le second cas, les noms de Koni De Winter et Alessio Castro-Montes sont cités par les observateurs, tout comme celui de Thomas Meunier, qui est parti à Trabzonspor en janvier avec l'espoir de décrocher in extremis son ticket pour l'Euro. Et puis il y a le cas Mile Svilar: le gardien de 24 ans, brillant avec l'AS Rome, aurait refusé une sélection avec la Serbie. Comme il n'a joué qu'un amical avec l'équipe nationale serbe, il peut encore opter pour la Belgique.

Après le diptyque Irlande-Angleterre, les Diables Rouges peaufineront leur préparation en juin avec les duels contre le Monténégro et le Luxembourg. Ils débuteront l'Euro le 17 juin contre la Slovaquie.