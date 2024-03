Domenico Tedesco procède à 7 changements, Zeno Debast titularisé en défense centrale

Matz Sels est confirmé dans le but. Le dernier rempart de Nottingham Forest, 32 ans, profite des blessures de Thibaut Courtois et Koen Casteels pour engranger une huitième présence en équipe nationale. Il aura ainsi défendu le but belge lors de cinq des six dernières rencontres.

L'axe défensif sera composé par les Anderlechtois Zeno Debast et Jan Vertonghen. Timothy Castagne jouera comme latéral droit et Arthur Theate comme latéral gauche. L'entrejeu sera formé par Youri Tielemans, Amadou Onana et Orel Mangala. Devant, Romelu Lukaku aura à ses côtés Jérémy Doku et Leandro Trossard.