Il l'a dit, il l'a promis et Eden Hazard semble tenir sa parole : il va redevenir le joueur qu'il était. Le Belge, miné par les blessures depuis trois ans, s'est fait enlever la barre métallique qu'il avait dans la cheville et ne fait que progresser depuis.

La preuve avec ce joli but marqué à l'entraînement. Le capitaine des Diables récupère le ballon, se retourne et ne laisse aucune chance au gardien Andriy Lunin, la doublure de Thibaut Courtois. La frappe d'Eden termine sa course en pleine lucarne, du grand art.

Le Real Madrid commencera officiellement sa saison le 10 août en affrontant Francfort en Super Coupe de l'UEFA avant de lancer sa saison en championnat contre Almeira, quatre jours plus tard.

La bonne nouvelle, c'est qu'Eden semble fin prêt à aider ses coéquipiers à décrocher de nouveaux trophées.