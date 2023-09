"Fier d'être là", Zeno Debast veut "continuer à apprendre"

Un peu moins d'un an après sa toute première sélection en équipe nationale, Zeno Debast est "très fier" de retrouver les Diables Rouges à l'occasion du rassemblement en vue des matchs en Azerbaïdjan (9 septembre) et contre l'Estonie (12 septembre). "Pour moi, c'est une nouvelle étape, une bonne évolution par rapport aux sélections précédentes. Je veux continuer à apprendre des plus grands, comme avec Jan Vertonghen en club", a expliqué Debast en conférence de presse mercredi, à Tubize.