L'Irlande ne jouera plus contre la Russie jusqu'à nouvel ordre

(Belga) La FAI, fédération irlandaise de football, a annoncé lundi qu'aucune de ses équipes nationales n'affrontera une équipe russe jusqu'à nouvel ordre. Comme la Pologne, la Suède, la République tchèque avant elle, la fédération irlandaise s'oppose donc fermement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et manifeste son "soutien total et sans équivoque" à la fédération ukrainienne.

"Pour montrer notre solidarité, nous hisserons le drapeau ukrainien ce lundi soir", a écrit la FAI sur Twitter. En début d'après-midi, l'Union belge de football (URBSFA), "très choquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie", a annoncé soutenir pleinement les refus de la Pologne, de la Suède et de la République tchèque de disputer les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre la Russie à la fin du mois de mars. Dimanche, la FIFA a annoncé que la Russie disputera ses rencontres sous bannière neutre et que ses duels à domicile devront être disputés sur terrain neutre. Une mesure jugée "totalement inacceptable" par la Pologne, adversaire de la Russie au premier tour des barrages. La Belgique se rendra à Dublin le 26 mars pour défier l'Irlande dans un match qui s'inscrit dans le cadre du centième anniversaire de la fédération irlandaise de football. Les Diables Rouges défieront le Burkina Faso trois jours plus tard à Anderlecht. Pour ces deux matches, Roberto Martinez n'appellera que des joueurs qui comptent moins de 50 caps. (Belga)