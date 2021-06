La défense des Diables Rouges pointée du doigt: Roberto Martinez inquiet?

Le sélectionneur national Roberto Martinez s'est exprimé ce vendredi après-midi au lendemain du partage face à la Grèce (1-1). S'il ne s'inquiète pas encore, il estime que la Belgique doit faire des progrès défensivement.

"On devra défendre mieux qu'hier, mais je pense que cela ne dépend pas que des joueurs sur le terrain, mais aussi de la forme du moment et de la préparation de chacun", a-t-il indiqué.

Dimanche, les Diables affronteront la Croatie à l'occasion de leur 2e match de préparation avec l'Euro. "Mes attentes? On se doit de monter en puissance. Les joueurs reviennent d'une longue saison, suivie d'une semaine de break pour la plupart. Donc on doit poursuivre notre préparation pour l'Euro face à cette équipe qui fut tout de même finaliste du Mondial..."

Roberto Martinez a par ailleurs donné son point de vue sur l'impact de l'absence des blessés lors des entraînements. "Les absences influencent-elles les entraînements ? Oui, d'une certaine façon. On se doit de préparer chaque joueur au système actuel. Et nous devons aussi savoir ce que chaque joueur peut nous apporter. Mais au delà de l'aspect tactique, je me répète: le plus important en ce moment est d'amener chaque joueur dans la meilleure forme possible pour le 12 juin."