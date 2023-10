L'Autriche devra se passer de son capitaine David Alaba contre les Diables Rouges

Le défenseur du Real Madrid (31 ans) souffre d'une blessure à l'adducteur et manquera donc les matches internationaux contre la Belgique puis conte l'Azerbaïdjan, trois jours plus tard. Posch, qui évolue à Bologne, est quant à lui blessé à la cuisse droite. Le sélectionneur fédéral Ralf Rangnick a convoqué Junior Adamu (Fribourg) pour combler ces absences. Par ailleurs, il devra également se passer de Marko Arnautovic (Inter), et du tandem de Mainz Philipp Mwene et Karim Onisiwo. Ces trois derniers n'avaient pas été appelés car blessés au moment de l'annonce.

Alaba comme Posch, ainsi qu'Arnautovic, étaient titulaires lors du partage entre la Belgique et l'Autriche au mois de juin (1-1). C'est le seul match sans victoire pour les deux équipes au cours de la campagne qualificative de l'Euro 2024, et elles comptent chacune 13 points. La tête du groupe F est occupée par les Diables Rouges grâce à une meilleure différence de buts.