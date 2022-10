Le Brésil creuse l'écart: les Diables Rouges conservent leur deuxième place au classement FIFA

Les Diables Rouges ont conservé leur 2e place, derrière le Brésil, au nouveau classement FIFA, le dernier avant la Coupe du monde, publié jeudi. Depuis le dernier classement publié le 25 août, la Belgique a joué deux matches en Ligue des Nations. Après avoir battu le Pays de Galles 2-1 à Bruxelles, les Diables se sont inclinés 1-0 à Amsterdam aux Pays-Bas (FIFA) qui disputeront le Final Four de la Ligue des Nations en juin.

Le Brésil a pour sa part battu le Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1) en match amical. L'écart entre les auriverde et les Diables est passé de 16 à 24 points. L'Argentine complète le podium mondial, devant la France et l'Angleterre. Le seul changement dans le top 10 concerne l'Italie et l'Espagne. La Squadra azzura est passée de la 7e à la 6e place au détriment de la Roja, qui a effectué le chemin inverse.

Les troupes de Roberto Martinez joueront leur prochain match le 18 novembre au Koweit face à l'Egypte (FIFA 39), dernière répétition avant la Coupe du monde. Au Qatar, les Diables Rouges affronteront au 1er tour le Canada (FIFA 41), le Maroc (FIFA 22) et la Croatie (FIFA 12). Le Brésil avait délogé la Belgique de la 1e place du classement FIFA le 31 mars dernier.

Les Diables étaient installés dans depuis septembre 2018 dans le fauteuil de 1e nation mondiale, qu'ils avaient déjà occupé entre novembre 2015 et mars 2016. Le prochain classement FIFA sera publié le 22 décembre, quatre jours après la finale de la Coupe du monde.