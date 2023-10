"Les deux équipes ont décidé ensemble d'arrêter le match", selon la fédération suédoise

"Nous ne savons pas ce qui s'est passé", a indiqué M. Reinfeldt, qui a été Premier ministre de la Suède entre 2006 et 2014. "Nous ne savons pas si le coupable a été arrêté. Les joueurs, belges et suédois, ainsi que les responsables de l'UEFA, ont décidé de ne pas reprendre. Je pense que c'est une décision qui doit être respectée. De nombreux joueurs ont de la famille dans le stade. Nous avons environ 700 supporters suédois dans le stade avec des t-shirts jaunes. Notre tâche principale est de faire en sorte qu'ils quittent le stade en toute sécurité. La police belge nous a dit que l'endroit le plus sûr pour le moment était l'intérieur du stade. Nous attendons de plus amples informations. Personne ne sait pour combien de temps nous allons rester ici, mais nous comprenons la situation".

Les joueurs suédois ont été informés à la mi-temps. "Nous aimons le football, mais c'est différent. Nous voulons montrer notre respect, la sécurité des spectateurs est la chose la plus importante aujourd'hui. C'est la meilleure solution. Les informations dont nous disposons indiquent que les supporters suédois ont été pris pour cible", a ajouté Reinfeldt.