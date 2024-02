Les Diables Rouges recherchent 1.500 chanteurs et musiciens pour jouer l'hymne de l'Euro

Après Stromae et Oscar and The Wolf, l'URBSFA a donc choisi de demander aux supporters d'interpréter l'hymne officiel de l'Euro. Les chanteurs et musiciens peuvent envoyer une vidéo d'audition sur le site wunderbar-band.be. Sur base de ces vidéos, un jury composera la Wunderbar Band. Elle se composera de 150 chanteurs et chanteuses, 50 siffleurs, 100 guitaristes, 100 bassistes, 100 batteurs et 1.000 choristes, a détaillé l'Union belge dans le communiqué.

"Grâce à la campagne #WirSchaffenDas, nous avons rapproché les joueurs et les supporters au cours de ces derniers mois, et cela a porté ses fruits", a expliqué Manu Leroy, directeur du marketing et de la communication de l'URBSFA. "Soutenus par les supporters, les joueurs ont étalé leur grande forme, mais l'apothéose est attendue lors de l'Euro en Allemagne. Lors de cette phase finale, le soutien des supporters ne manquera pas non plus, car nous mettons les petits plats dans les grands afin de produire un grand hymne pour l'Euro. Un hymne réalisé par et pour les supporters, et c'est ainsi que nous espérons accompagner musicalement les joueurs vers la victoire."