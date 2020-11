Les Diables Rouges toujours en tête du classement mondial de la FIFA

La Belgique occupera toujours la place de numéro 1 au classement mondial des Nations de la FIFA, la fédération internationale de football, lors de la publication de son ranking de novembre jeudi.

Le top trois restera d'ailleurs inchangé avec la France, 2e, et le Brésil, 3e, qui complètent le podium. Par rapport au classement précédent, à la mi-octobre, les Diables Rouges ont battu la Suisse en match de préparation de deux matches de Ligue des Nations, gagnés, face à l'Angleterre (2-0) et contre le Danemark (4-2), synonyme d'ailleurs de qualification pour le Final Four. Cela fait ainsi plus de deux ans que la Belgique trône en tête de ce classement, depuis le 20 septembre 2018 précisément, après un premier passage de novembre 2015 à mars 2016. L'Angleterre, 4e, et le Portugal, 5e, complèteront eux le top 5. Cette édition de novembre du ranking FIFA est importante dans la mesure où elle servira de base pour la composition des différents chapeaux pour les qualifications en vue de la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Le tirage au sort aura lieu le 7 décembre à Zürich. Les Diables Rouges occuperont jeudi la première place de cette hiérarchie depuis 795 jours et se rapprocheront encore un peu plus de l'Allemagne (1.148 jours), 3e pays ayant compté le plus de jours en N.1. Le Brésil est inaccessible (4.699 jours) et devance l'Espagne (1.959 jours).

