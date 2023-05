Les Red Flames dans le groupe 1 avec l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Écosse

Les Red Flames ont été versées dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations féminine de football avec l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Écosse à l'issue du tirage au sort effectué mardi au siège de l'Union européenne de football (UEFA) à Nyon en Suisse.

Avec l'Angleterre, 4e nation mondiale et championne d'Europe en titre, et les Pays-Bas (FIFA 8), la Belgique (FIFA 19) a hérité de deux grands noms du football féminin mondial. L'Écosse est 23e au ranking mondial. En février dernier, les Red Flames s'étaient inclinées 6-1 contre l'Angleterre lors de l'Arnold Clark Cup.

La Ligue des Nations féminine en est à sa toute première édition. Les 51 nations européennes ont été réparties dans trois ligues sur base de leur classement mondial. Les Ligues A et B sont composées de 16 nations et la Ligue C des 19 nations restantes.