L'UEFA rendra sa décision au plus tard vendredi à propos du match contre la Suède

La confédération européenne de football (UEFA) rendra au plus tard vendredi sa décision à propos de l'éventuelle poursuite du match entre la Belgique et la Suède, débuté lundi dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024 et interrompu à la mi-temps. La fédération belge de football (RBFA) a confirmé cette information auprès de Belga, mercredi. Les échanges avec l'UEFA et la fédération suédoise ont révélé que les deux fédérations ne souhaitaient pas poursuivre la rencontre. "L'UEFA examine désormais si une telle décision est conforme au règlement", a expliqué la RBFA.