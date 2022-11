Merci d'être venu: Jason Denayer a déjà quitté le groupe des Diables Rouges

Le réserviste Jason Denayer souffre d'une blessure et retournera dans son club à Dubaï. Le sélectionneur Roberto Martinez l'a confirmé vendredi soir au Koweït, où les Diables Rouges ont été battus par l'Egypte en match de préparation au Mondial 2022.

"Jason était en stand-by car la distance entre Dubaï et le Koweït n'est pas grande et parce qu'il y avait des doutes sur Jan Vertonghen", a expliqué le sélectionneur. "Le plan a toujours été de le renvoyer dans son club après le match de vendredi et c'est ce que nous allons faire à présent."

Denayer, 27 ans, était apparu mercredi au Koweït. Il ne figurait pas dans la liste de 26 joueurs pour le Mondial qui s'est envolé mardi pour le Golfe. Le défenseur se trouve sur la liste des réservistes et peut être appelé pour le Mondial seulement afin de remplacer un joueur blessé. Martinez peut effectuer des changements jusqu'à 24 heures du coup d'envoi du premier match des Belges.

Jeudi, Denayer ne s'était pas présenté sur le terrain du stade Jaber Al-Ahmad Stadium pour l'entraînement. Selon l'Union belge, il a participé à une séance de récupération individuelle. Il y a quelques semaines, le défenseur était resté sur la touche en raison d'une blessure aux côtes.