Récupération et séance de dédicaces avec les supporters pour les Diables Rouges

En raison de retards à l'aéroport d'Arlanda, près de Sotckholm, les Diables n'ont atterri à Zaventem que vers cinq heures moins le quart samedi matin, soit beaucoup plus tard que prévu. Le programme de samedi a donc été légèrement modifié. Juste avant midi, une séance d'autographes s'est tenue avec les supporters, suivie d'une session de récupération pour toute l'équipe. Après cet entraînement, les Diables bénéficieront d'une période de repos. A partir de dimanche, l'attention se portera sur l'amical de mardi à Cologne face à l'Allemagne.

Thibaut Courtois était le seul des 24 Diables Rouges de la sélection absent samedi lors de la session de dédicaces. Selon des informations des médias, le gardien recevrait du repos et ne jouerait pas mardi vu le programme chargé du Real Madrid depuis la reprise et dans les prochaines semaines. En cas de forfait de Courtois, Koen Casteels, promu N.2 dans la hiérarchie des gardiens depuis la retraite internationale de Simon Mignolet, devrait prendre place dans le but contre la 'Mannschaft'.