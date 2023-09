Titulaire, Jérémy Doku voulait "montrer qu'il méritait sa place"

Par rapport à la courte victoire de la Belgique à Bakou (0-1), samedi, l'équipe espérait avant tout "faire mieux devant les supporters", a expliqué Doku en zone mixte. "Pour Jan (Vertonghen, dont c'était la 150e sélection, ndlr) et pour nous. On est très contents de la performance de l'équipe."

La mission était remplie, les consignes du sélectionneur respectées et les objectifs atteints. "On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. On a bien joué notre jeu ensemble, on a pris du plaisir et on a marqué beaucoup de buts", a résumé l'ailier de Manchester City.