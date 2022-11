Leandro Trossard est prêt et motivé: "Je l'ai montré ces derniers mois, je suis en bonne forme"

Alors qu'Eden Hazard avait avoué publiquement que Leandro Trossard "méritait sans doute plus" que lui de débuter les rencontres des Diables Rouges, le joueur de Brighton est revenu, au micro de notre envoyé spécial Emiliano Bonfigli, sur ces mots du capitaine des Diables Rouges.

"C’est beau qu’il dise ça, mais je ne m’en préoccupe pas trop", explique-t-il dans un premier temps. "Eden est toujours un excellent joueur et comme je l’ai dit auparavant, on peut jouer ensemble sur le terrain, mais je suis bien évidemment prêt à jouer".

"Je suis prêt !"

En feu avec son équipe depuis le début de la saison, Trossard apparaît comme l'un des hommes en forme de l'équipe, comme peuvent l'être également Thibaut Courtois ou Kevin De Bruyne. Mais le natif de Maasmechelen ne s'enflamme pas.

"Comme je l’ai dit, je suis prêt. Je l’ai montré les derniers mois, je joue très bien en ce moment et je pense que c’est bénéfique à l’équipe : plus il y a de joueurs en forme, mieux c’est. Je suis prêt à jouer les minutes qu’on me donne, mais c’est au coach de prendre ses décisions".

Premiers éléments de réponse vendredi, lors de la rencontre amicale contre l'Egypte.