Un maillot à domicile rouge foncé et un kit extérieur en hommage à Tintin pour les Diables

Le nouveau maillot à domicile, qui sera aussi utilisé par les Red Flames, se caractérise par un rouge plus foncé et des détails dorés. Le kit extérieur rend hommage à Tintin: un maillot bleu avec un col blanc caractéristique, un short marron et des chaussettes blanches, ce qui correspond à la tenue dans laquelle Tintin était le plus représenté.

Le CEO Piet Vandendriessche a souligné que l'Union belge et Adidas, son partenaire, ont décidé il y a quelques années de "lancer des collections de maillot en lien avec l'histoire belge. Il y en avait déjà eu un en hommage au cyclisme et un autre inspiré de Tomorrowland."