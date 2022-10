Une solution en moins pour Roberto Martinez? Un Diable Rouge très incertain pour la Coupe du Monde

Au plus la Coupe du Monde 2022 au Qatar approche, au plus chaque blessure est crainte par les sélectionneurs de tous les pays participants. Et cette fois-ci, c'est Roberto Martinez qui peut être inquiet. Alexis Saelemaekers s'est en effet blessé au genou lors de la rencontre opposant son équipe de l'AC Milan et Empoli en Serie A.

Les premiers examens ne sont pas très rassurants et le joueur de couloirs pourrait rester hors des terrains entre 6 et 8 semaines. Si cela se confirme, Saelemaekers ne serait pas remis à temps pour pouvoir disputer le Mondial avec les Diables Rouges.

Un premier coup dur pour Roberto Martinez même si l'ancien anderlechtois n'était pas un titulaire régulier chez les Diables Rouges.

Le premier match de la Belgique à la Coupe du Monde se déroulera le mercredi 23 novembre à 20h contre le Canada.