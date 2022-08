"Nous voulons nous battre pour le titre": le nouveau directeur sportif du Standard ne cache pas son ambition

Le Standard de Liège a présenté mercredi en début d'après-midi à la presse son tout nouveau directeur sportif, Fergal Harkin, qui a signé pour trois saisons. L'Irlandais, âgé de 45 ans, est arrivé il y a quelques jours en Belgique en provenance du club anglais de Manchester City. Il s'est engagé à tout faire pour ramener le Standard à son plus haut niveau.

"Nous devons nous améliorer par rapport à l'année dernière", a-t-il notamment fait savoir. "Nous voulons nous battre pour le titre et ramener le club sur la scène européenne, là où il doit être, mais cela prendra du temps, c'est un processus long." C'est pourquoi il enjoint les supporters liégeois à continuer à soutenir leur équipe "comme ils l'ont fait dimanche (contre le Cercle, 2-0, ndlr). On a vu de la détermination, de l'énergie dans chaque joueur", a ajouté le nouveau directeur sportif, qui se dit conscient des enjeux et qu'il sera nécessaire de recruter des cadres.

"Il faut du leadership et de la qualité dans cette équipe, nous travaillons dur pour la renforcer", a-t-il encore précisé. En ce qui concerne Nicolas Raskin et Selim Amallah, qui est dans sa dernière année de contrat, le nouveau directeur sportif a émis le souhait de les garder et de prolonger leur contrat. Des discussions ont été engagées en ce sens.