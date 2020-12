"Une domination totale": Vincent Kompany se confie sur son "rêve" à la tête d'Anderlecht

En ouverture de la 15e journée de Jupiler Pro League, Anderlecht (7e, 22pts) se rend à Zulte Waregem (14e, 14 pts) vendredi (20h45) avec l'espoir d'engranger une victoire après trois derniers matches sans succès.

Avant ce rendez-vous important pour le Sporting, Vincent Kompany a accordé un entretien à Sport-Foot Magazine, et il revient sur ses ambitions.

Le jeune entraîneur dit ainsi rêver d'une "domination totale" dans le jeu de la part de son équipe. "Mon rêve est d'avoir une équipe capable de dominer, d'avoir la possession, d'être agressive à tous les niveaux, de récupérer le plus haut possible, de créer beaucoup d'occasions et de ne pas en concéder une seule. Une équipe qui joue comme l'Ajax et défend comme l'Atlético", confie Vince The Prince. "Avec certaines équipes, ce sera possible. Avec d'autres, il faudra se rapprocher de ces principes en étant pragmatique et efficace".

Kompany estime aussi qu'Anderlecht peut "avoir une identité" sans obligatoirement faire partie du top européen. "L'Ajax, Leipzig sont capables de jouer au foot avec leur identité et Anderlecht doit en être capable. Aucun entraîneur ne peut se revendiquer compatible avec Anderlecht s'il ne propose pas de football", ajout-t-il. "Le style du Standard ne sera jamais le nôtre, celui de Bruges non plus. Il faut mettre en place un jeu qui vous correspond".

