Anderlecht et le Standard devront jouer chacun un match à huis clos à domicile

Anderlecht et le Standard ont été sanctionnés lourdement par le Comité de discipline de l'Union belge de football, a communiqué la fédération belge de football vendredi. Les deux clubs devront notamment jouer un match à huis clos à domicile après les incidents ayant émaillé leur 8e de finale de la Coupe de Belgique le 7 décembre dernier.

Anderlecht l'avait emporté 2 à 0 et la partie avait été interrompue durant une quinzaine de minutes à la 85e à cause du comportement des supporters.

Les deux clubs avaient alors décidé de ne plus permettre à leurs supporters de se déplacer chez leur adversaire lors de leur confrontation respective, et ce jusqu'au 30 juin 2025. Le Comité de discipline de l'Union belge a pris acte de cette décision ajoutant aux sanctions une amende de 7.500 euros pour Anderlecht et de 10.000 euros pour le Standard.