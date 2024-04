Anderlecht, le Club Bruges et l'Union se tiennent en un point à l'issue de la 6e journée

Plus rien ne semble arrêter le Club Bruges dans ces Champions Playoffs. Les Brugeois ont signé une cinquième victoire de suite sur le terrain de Genk (0-3) et ont récolté 16 points en six rencontres. Dans la foulée, le Club a pu compter sur un coup de pouce de son voisin du Cercle qui a accroché Anderlecht (1-1). Les Bruxellois, qui n'ont toujours pas gagné en déplacement dans ces Playoffs, voient leur éternel rival à leur hauteur en tête du classement (42 points).

L'Union a également profité du faux-pas de son voisin anderlechtois en étrillant l'Antwerp (4-1) pour revenir à un point du RSCA et du Club. L'étau se resserre donc de plus en plus en tête du classement avant une 7e journée qui s'annonce encore palpitante avec le derby bruxellois entre l'Union et Anderlecht au Parc Duden. Le Club Bruges, de son côté, se déplacera à l'Antwerp et Genk ira au Cercle.