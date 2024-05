Anderlecht sans Schmeichel, Sardella et Amuzu

Blessé lors du duel face au Club Bruges, Kasper Schmeichel ne sera pas dans le but d'Anderlecht lors du dernier match des playoffs pour le titre en déplacement à l'Antwerp. Kilian Sardella, qui s'est blessé à l'entraînement, et Francis Amuzu, malade, ne figurent pas dans la sélection tout comme Jan Vertonghen et Thorgan Hazard.