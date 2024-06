Anan Khalaili rejoint l'Union Saint-Gilloise pour quatre ans

Khalaili a effectué toute sa formation au Maccabi Haïfa. Il a débuté en équipe première en février 2022. Lors du dernier championnat, il a été utilisé sur tout le flanc droit, tour à tour comme arrière latéral, milieu et ailier, inscrivant 6 buts et délivrant 5 passes décisives en 26 rencontres. Il a aussi disputé six matchs d'Europa League et trois de Conference League, marquant contre La Gantoise en C4.

Khalaili compte quatre présences en équipe nationale israélienne.