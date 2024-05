Anderlecht sans son gardien Kasper Schmeichel pour le dénouement contre l'Antwerp

Brian Riemer lui-même est suspendu contre le Great Old et devra suivre le match au Bosuil depuis les tribunes. En effet, il a reçu son troisième carton jaune de la saison contre le Club de Bruges, tandis que son homologue Nicky Hayen a été exclu pendant le même match. "C'est ennuyeux et frustrant", a-t-il reconnu. "Il est également remarquable que les deux entraîneurs soient suspendus après un match comme Anderlecht-Club. Mais c'est comme ça et je ne peux plus rien y changer. Je préparerai le match comme nous le faisons toujours et je respecterai les règles."