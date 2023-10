Avec 3 buts sur coups de pied arrêtés, l'Union domine Charleroi et est provisoirement 1re

L'Union Saint-Gilloise était plus forte que le Sporting de Charleroi, dimanche, au Stade Marien (3-1). Avec notamment un doublé de Ross Sykes, les hommes d'Alexander Blessin enchaînent une troisième victoire de suite et prennent provisoirement la tête du championnat, en attendant le match de La Gantoise (19h15).

Les Unionistes ont plié le match en première mi-temps sur trois coups de pied arrêtés. Ils ont ouvert le score (17e) sur un coup de casque de Sykes, décroisant sa tête sur un coup-franc botté de la gauche par Cameron Puertas. Charleroi est revenu dans le match (28e) grâce à une finition de Parfait Guiagon, décalé dans la surface par Oday Dabbagh, au terme d'une contre-attaque rondement menée par les Zèbres. Ces derniers ont même cru prendre les devants, mais Isaac Mbenza était hors-jeu de quelques centimètres et son but a été refusé (39e).

Un autre défenseur a finalement permis à l'Union de reprendre les devants. Christian Burgess a lui aussi placé sa tête, sur un corner frappé de la droite par Mathias Rasmussen (45e). Les Bruxellois ont pris le large grâce à un but identique au premier : un coup franc frappé à gauche par Puertas et repris de la tête par Sykes (45e+4). Après sa bonne prestation dans le derby bruxellois jeudi, Mohamed Amoura est entré en jeu (70e) et aurait pu porter le score à 4-1 (77e), mais une faute à la récupération a fait annuler le but.