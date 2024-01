Courtrai arrache le partage à la dernière minute à Bruges, Westerlo corrige le Cercle

Au retour des vestiaires, Courtrai a égalisé grâce à une frappe puissante d'Afolabi (53e) qui a trompé la vigilance de Mignolet. Courtrai a poursuivi sur sa lancée en plantant un deuxième but via Massimo Bruno, qui a profité d'une perte de balle de Vetlesen pour aller fixer Simon Mignolet (68e).

Bruges est finalement revenu dans le match grâce à Brandon Mechele qui a égalisé sur corner pour les Brugeois (78e) après une phase confuse dans le petit rectangle et Thiago (86e) qui a repris un centre de Skoras, à peine monté au jeu.

Courtrai n'a pas baissé les armes et a égalisé dans les toutes dernières minutes du match grâce à Seck, retrouvé seul aux six mètres (90+7e), pour crucifier Ronny Deila et ses hommes.