Décès de l'ancien joueur du FC Bruges Jan Sörensen

Twente était allé chercher Jan Sörensen au FC Bruges, que le Danois avait rejoint en 1978 à l'âge de 22 ans. Avec les Blauw en zwart, le milieu offensif danois a joué 154 matchs et inscrit 50 buts. Il a été deux fois champion de Belgique (1978 et 1980) et a joué la finale de la Coupe des Champions que les Brugeois ont perdue à Wembley face à Liverpool en 1978 (défaite 1-0).

Après Bruges et Twente, Sörensen a aussi joué à Feyenoord, à l'Excelsior Rotterdam et à l'Ajax, ainsi qu'à Portimonense au Portugal, où il a mis sa carrière de joueur en 1989.