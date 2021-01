Didier Lamkel Zé va au clash avec l'Antwerp puis s'excuse: "Si j'ai réagi de la sorte..." (vidéo)

Didier Lamkel Zé a fait beaucoup parler de lui ce lundi, en arrivant au centre d'entraînement de l'Antwerp avec un maillot d'Anderlecht sur les épaules. Le joueur de l'Antwerp a même été refoulé par la sécurité lors de son arrivée.

L'objectif de Lamkel Zé était sans doute de forcer un départ au Panathinaikos, en Grèce, où il retrouverait son ancien coach, Laszlo Bölöni. De son côté, la direction anversoise a jusqu'ici refusé les offres formulées par le club grec.

Ce mardi soir, le joueur camerounais a toutefois fait marche arrière. Soit quelques heures après l'officialisation de l’arrivée de... Franky Vercauteren au poste d'entraîneur. "Je tiens à présenter mes excuses au club et aux supporters de l’Antwerp, des supporters qui magnifiques et merveilleux qui m’ont toujours soutenu. Si j’ai réagi de la sorte, c’est parce que j’avais la tête ailleurs et je tiens vraiment à m’excuser pour ce geste", a-t-il déclaré.

Lamkel Zé assure à présent être "disponible pour le club". "Si le coach a besoin de moi, je serai disponible. J’espère qu’on se reverra très vite sur le terrain”, conclut-il.