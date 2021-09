Bientôt la fin des avantages fiscaux pour les clubs belges?: Georges-Louis Bouchez ne veut pas en entendre parler

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, ne veut pas entendre parler d'une restriction de l'avantage fiscal accordé au football de haut niveau. Il l'a dit vendredi dans une interview accordée au quotidien De Tijd.

Selon le journal De Tijd, le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem mettent actuellement la dernière main à une réforme du système.

L'accord de coalition fédéral prévoit que cette législature verra une réforme des avantages fiscaux et parafiscaux pour les athlètes et les clubs professionnels. C'est dans le milieu du football de haut niveau, notamment, que les abattements fiscaux et du plafond de l'ONSS suscitent l'indignation depuis plusieurs années. De cette manière, les clubs et leurs joueurs bénéficient de 200 millions d'euros, les plus grands clubs de football bénéficiant des abattements les plus importants.

Le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke (Vooruit) et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) mettent actuellement la dernière main à leurs projets visant à mettre un terme à ces pratiques. Selon De Tijd, le dossier devrait être présenté à la fin de ce mois lors des discussions budgétaires.

Mais Georges-Louis Bouchez, président du MR, partenaire de la coalition, ne veut rien savoir d'une réduction du système, a-t-il déjà déclaré au Tijd. "Seuls des clubs forts ont pu se maintenir grâce aux transferts sortants, beaucoup d'autres se battent pour leur survie", a affirmé M. Bouchez. Pour lui, recommencer à s'en prendre à leurs ressources, juste après la crise liée à la pandémie, risque de tuer le football belge.

Selon De Tijd, le PS, lui non plus, ne serait pas enclin à réformer le système. Le président Paul Magnette est également le bourgmestre de Charleroi, ville qui possède un club de football de première division, le Sporting Charleroi. Georges-Louis Bouchez est président du club de football amateur des Francs Borains.

Les Verts entendent en revanche que cette réforme aboutisse. "Il est urgent de revoir les avantages fiscaux bénéficiant aux footballeurs professionnels. Cela coûte cher à notre sécurité sociale et c'est une question de justice par rapport à l'ensemble des travailleurs. Le blocage du MR sur ce dossier n'est pas compréhensible", a déclaré le chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, Gilles Vanden Burre.