Jupiler Pro League - Anderlecht l'emporte à Zulte Waregem (1-2) et revient aux portes du top-6

(Belga) Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé 1-2 sur la pelouse de Zulte Waregem vendredi en ouverture de la 15e journée de Jupiler Pro League. Au terme de la phase aller de la compétition, les Bruxellois, dixièmes mais à égalité de points avec Genk (8e) et Mouscron (9e), se trouvent provisoirement à seulement deux unités de la sixième et dernière place qualificative pour les playoffs 1 occupée par leur adversaire du jour.

Anderlecht restait sur six rencontres sans défaite. La confiance engrangée par les troupes de Franky Vercauteren se faisait ressentir dès l'entame des débats. Sur la première action du match, Nacer Chadli trompait, en effet, la vigilance de Sammy Bossut après seulement quatre minutes de jeu. Le Diable Rouge était tout proche de doubler la mise à la 26e, mais son tir à bout portant était repoussé sur sa ligne par Bossut. En seconde période, l'attaquant de Zulte Waregem Cyle Larin profitait d'une perte de balle à l'entrée de sa surface de Peter Zulj, monté au jeu trois minutes plus tôt, pour égaliser à moins d'un quart d'heure du terme (76). Anderlecht, cependant, ne doutait pas longtemps puisque Kemar Roofe (82) redonnait l'avantage aux Mauve et Blanc six minutes plus tard. (Belga)