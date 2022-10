Jupiler Pro League - L'Union se balade à Ostende

(Belga) Assurée de passer l'hiver européen après avoir ramené un point de son déplacement à Braga jeudi en Europa League, l'Union Saint-Gilloise a enchaîné par une nette victoire 1-6 sur le terrain d'Ostende dimanche soir en clôture de la 12e journée du championnat de Belgique de football.

Dante Vanzeir ouvrait le score après 12 minutes et s'offrait un doublé en plantant un second but à la demi-heure, permettant à l'Union de mener 0-2 à la pause. Les troupes de Karel Geraerts repartaient de l'avant en seconde période. A la 64e minute, Vanzeir était cette fois à l'assist pour servir Ross Sykes, qui fit 0-3 à la 63e minute. Simon Adingra trompait lui aussi Guillaume Hubert, et fixait le score à 0-4 à la 79e minute. Thierry Ambrose sauvait l'honneur ostendais en trompant Anthony Moris d'une belle frappe à la 89e (1-4). Deux buts tombaient encore dans le temps additionnel. Victor Boniface portait le score à 1-5 à la 91e et Cameron Puertas fixait le score à 1-6 à la 93e. Grâce à cette 4e victoire d'affilée, l'Union, qui s'était imposée 1-7 à Ostende la saison dernière, s'isole à la 4e place avec 25 points, 3 de plus que le Standard, qui a battu l'Antwerp 3-0 dimanche après-midi. Les jaune et bleus rejoignent avec 25 unités le FC Bruges, qui s'est imposé 0-1 à Anderlecht en début de soirée. Après sa 7e défaite de la saison, Ostende pointe au 15e rang avec 11 unités, juste au-dessus de la zone rouge. (Belga)