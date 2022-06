Jupiler Pro League - Un nouvel attaquant allemand pour l'Union-St Gilloise

(Belga) Dennis Eckert, 25 ans, aura la charge de faire oublier Denis Undav sur le front de l'attaque de l'Union-St Gilloise qui a annoncé lundi l'arrivée de cet attaquant allemand qui évoluait en deuxième Bundesliga la saison dernière.

Arrivé en provenance d'Ingolstadt après avoir joué chez les jeuens de Cologne, d'Aix-la-Chapelle et de Mönchengladbach, Dennis Eckert a signé un contrat de trois ans avec les Unionistes (avec option pour une saison de plus). Cet Allemand a joué ses premières minutes professionnelles pour le Celta Vigo dans le championnat d'Espagne en 2018 transitant ensuite par les Pays-Bas et l'Excelsior Rotterdam en 2019. Dennis Eckert aura inscrit au total 26 buts (dont 14 lors de la saison 2019/2020) en 83 rencontres pour Ingolstadt où il évoluait depuis 2019, détaille le communiqué de l'Union, deuxième du championnat de Belgique comme néo-promu à l'issue de la défunte saison. Mais il n'aura inscrit que deux buts la saison dernière et n'a pu éviter à Ingolstadt une relégation. Il sera chargé de pallier au départ de son compatriote Denis Undav, 25 ans également, parti à Brighton et auteur de 26 buts pour le club bruxellois. (Belga)