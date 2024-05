L'Atlético domine Majorque d'un but et conforte son avance à la quatrième place

Un but a suffi à l'Atlético Madrid pour s'imposer en déplacement sur la pelouse de Majorque samedi soir, lors de la 34e journée de Liga (0-1). Axel Witsel et ses coéquipiers confortent leur avance à la quatrième place, synonyme de participation à la prochaine Ligue des Champions.

Chez le 16e du classement, les Colchoneros ont fait la différence après cinq minutes avec un but signé Rodrigo Riquelme et ont ensuite tenu le score. Witsel a joué tout le match en défense centrale.

À quatre journées de la fin, l'Atlético est 4e avec 67 points, six de moins que le FC Barcelone, 3e, et six de plus que l'Athletic Bilbao, cinquième.