Le CEO de l'Antwerp Sven Jaecques voit l'Union comme "favorite absolue pour le titre"

L'Antwerp, tenant du titre, entamera les Champions playoffs par un déplacement à Anderlecht. Le 'Great Old' compte 26 points après la division des points, soit neuf de moins que le leader, l'Union Saint-Gilloise, et six de moins qu'Anderlecht, deuxième.

"Nous sommes heureux d'être là", a indiqué le CEO de l'Antwerp, Sven Jaecques, lundi, après la présentation du calendrier à Diegem. "Avant la saison, nous avions deux objectifs: atteindre la finale de la coupe et être dans les playoffs. Nous y sommes parvenus et nous voulons maintenant aller le plus loin possible dans les deux compétitions. Gagner cette finale, donc, et jouer un rôle important dans ces playoffs. Un calendrier n'est pas déterminant. Nous commençons par un match en déplacement. Peut-être commencer à domicile est plus confortable. L'an passé, nous avions commencé à l'Union et tout s'est bien passé. Cette année nous commençons à Anderlecht, puis contre Genk et au Club Bruges: c'est difficile, mais nous savons où nous sommes."

"Il est difficile d'évaluer le rôle que nous pouvons encore jouer dans la course au titre", a confié Jaecques. "Après deux, quatre et six journées, la situation sera à nouveau différente. Le passé nous a appris que beaucoup de choses peuvent changer dans ces playoffs et que la presse adore éliminer des équipes ou les bombarder favoris. Je m'attends à ce qu'il en soit ainsi, mais cette fois, l'Union et Anderlecht sont loin des autres. En outre, il y a un écart entre l'Union et Anderlecht. Je pense donc que l'Union est la favorite absolue. En théorie, notre écart peut encore être comblé. Mais il s'agit de neuf points, ce qui implique de faire quatre matchs de mieux que l'Union. Sur dix journées, c'est difficile."