Le Club Bruges corrige Genk et prend provisoirement la tête des Champions Playoffs

Les Brugeois ont signé la première grosse occasion de la rencontre avec une tête d'Antonio Nusa qui est passée juste au-dessus des cages (5e). Dans la foulée, les Limbourgeois ont été proches de l'ouverture du score sur un tir de Zakaria El Ouahdi qui a frôlé le montant (7e).

Le premier but de la rencontre est tombé juste avant la fin de la première mi-temps à la suite d'une incompréhension dans la défense limbourgeoise. Kyriane Sabbe a envoyé un centre au premier poteau mais une mésentente entre Mark McKenzie et Maarten Vandevoordt a mené au but brugeois (39e, 0-1).