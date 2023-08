Le Suédois Ludwig Augustinsson prêté par Séville à Anderlecht

Le Sporting Anderlecht enregistre ainsi sa neuvième recrue du mercato estival après Dolberg, Patris, Dupé, Vazquez, Mendel, Lonwijk, Flips et Rits. Augstinsson a été recruté par les Mauves pour renforcer le secteur défensif au niveau du poste de latéral gauche.

Le Suédois de 29 ans est arrivé à Séville en août 2021 et connu deux prêts dès l'été suivant : le premier à Aston Villa, le seconde à Majorque. Depuis son transfert à Séville, il n'a porté que 27 fois la vareuse du club. Avant de rejoindre le club andalou, l'international suédois avait notamment évolué à Göteborg, où il a remporté la Coupe de Suède 2013, au FC Copenhague, où il a remporté deux titres de champion et trois Coupes du Danemark et où il a cotoyé Brian Riemer, l'actuel coach du RSCA, et au Werder Brême, de 2017 à 2021.