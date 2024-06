Le Hellas Vérone active l'option d'achat de Jackson Tchatchoua

Tchatchoua a disputé 27 matchs avec le Hellas, dont 20 en tant que titulaire. Ailier de formation, l'ancien Carolo s'est imposé à droite de la défense véronaise et a notamment donné deux assists. Le Hellas a longtemps lutté pour le maintien en Serie A et a finalement terminé à la 13e place avec 38 points, trois de plus que le premier relégué Frosinone.

Tchatchoua a fait ses débuts professionnels sous les couleurs du Sporting en 2021 (64 matchs avec les Zèbres). Il dispose des nationalités belge et camerounaises. En mars 2023, il avait été appelé dans le groupe camerounais pour disputer la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans, mais n'avait pas joué.