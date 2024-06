Genk et La Gantoise s'affrontent dimanche pour le dernier ticket européen

En Champions Playoffs, Genk a signé un bilan de quatre victoires pour cinq défaites et un partage. Le club, duquel Wouter Vrancken est parti juste avant la fin des playoffs, a été dépassé au classement lors de la dernière journée par le Cercle Bruges.

Cette confrontation unique se jouera à la Cegeka Arena et le vainqueur obtiendra un ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League.

De son côté, La Gantoise a largement terminé en tête de son groupe en Europe Playoffs avec huit victoires en dix rencontres et deux défaites et au final neuf points d'avance sur Malines, son plus proche poursuivant.

Cette rencontre sera la dernière pour Hein Vanhaezebrouck sur le banc des Buffalos. Plus tôt dans le mois de mai, le club a officialisé le départ de son entraîneur après trois ans et demi à la Planet Group Arena (ex-Ghelamco Arena).

Cette saison, les deux équipes ont joué la Conference League. Pour Genk, l'aventure s'est arrêtée en phase de groupes avec une troisième place derrière les Hongrois de Ferencvaros et les Italiens de la Fiorentina, finalistes malheureux de l'édition 2024 remportée par l'Olympiacos. Côté gantois, une deuxième place derrière le Maccabi Tel Aviv a envoyé l'équipe en barrages face à un autre Maccabi : Haïfa. Les Buffalos ont été éliminés au bout d'une double confrontation (2-1 score cumulé).