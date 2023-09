Match nul entre l'Antwerp et la Gantoise après un match pauvre en occasions

L'Antwerp et La Gantoise ont partagé les points mercredi soir dans le cadre de matchs d'alignement de la 5e journée de Jupiler Pro League. Le match avait été reporté pour donner du repos aux équipes belges engagées dans les compétitions européennes. Aucun but n'a été marqué par les deux équipes dans un match pauvre en occasions franches.

En première période, c'est La Gantoise qui s'est montrée la plus dangereuse avec des occasions pour Hugo Cuypers, qui a manqué sa reprise sur un centre de Brown (12e), Malick Fofana (34e), qui voyait son envoi facilement capté par Butez, et Hjulsager (40e), qui, lui aussi butait sur Butez d'une frappe lointaine. L'Antwerp avait réagi plus tôt, timidement, via Alderweireld, d'une tête non cadrée (16e).

En fin de mi-temps, Gand a pensé ouvrir le score (45+1e) via Kandouss mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu du défenseur marocain.