Pas de but dans le derby bruxellois entre l'Union et Anderlecht, le FC Bruges seul en tête

Il n'y a pas eu de vainqueur lors du derby bruxellois de la 7e journée des playoffs pour le titre entre l'Union et Anderlecht (0-0). Au classement, Anderlecht (43 points) est 2e à deux points du Club de Bruges et l'Union 3e (42 points).

A l'Union, Alessio Castro-Montes est revenu de suspension au détriment de Noah Sadiki. Brian Riemer a récupéré Kasper Schmeichel et Anders Dreyer et a écarté Theo Leoni au profit de Majed Ashimeru. Anderlecht a déclenché les premières étincelles mais du point de penalty, Thomas Delanay a envoyé le ballon de la tête dans les mains d'Anthony Moris (2e) et le gardien luxembourgeois a bien gêné Ashimeru, arrivé face à lui (4e). De l'autre côté, Schmeichel a assuré sur une frappe tendue de Mohamed Amoura (8e). Moris s'est encore mis en évidence en contrant un tir de Kasper Dolberg et en détournant une volée de Dreyer sur le rebond (22e). Si les Mauves dictaient le rythme, les Unionistes restaient dangereux et Schmeichel a dû expédier au-dessus de la transversale une frappe d'Amoura (26e). Les Saint-Gillois ont alors commencé à perturber les Anderlechtois, qui ont perdu Jan Vertonghen sur blessure (33e) avant que le VAR annule un but de Kevin Mac Allister pour un hors-jeu préalable de Koki Machida (34e).

Après la pause, les Anderlechtois ont hérité de plusieurs occasions. Sur un ballon, glissé par Ashimeru, Dolberg a vu son tir bloqué par Charles Vanhoutte (47e). Alors qu'il était seul au second poteau, Mario Stroeykens a frappé droit sur Moris (49e) et trouvé dans la surface par Mats Rits, Delanay a préféré remettre le ballon à un équipier (54e). L'Union est restée alerte et Schmeichel a contré une frappe enroulée d'Amoura (64e). Les visités ont continué à chercher la faille à distance, en vain.