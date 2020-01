Proximus League - Le Beerschot demande l'annulation du match contre Virton

(Belga) Le Beerschot a déposé une plainte auprès de l'Union belge de football (RBFA) au sujet du but controversé de Virton le week-end dernier. "Le Beerschot demande l'annulation du match Virton-Beerschot", peut-on lire jeudi sur le site du club.

Le motif de la plainte est le but victorieux de Virton lors du match de la 23e journée de la Proximus League. A la 75e minute, Lecomte a tiré un coup franc, alors que l'arbitre Denil était encore en train de poser le mur du Beerschot. Ribeiro Costa a profité du tumulte pour donner la victoire à Virton (1-0). Le Beerschot était furieux et s'en est pris à l'arbitre qui, selon les Rats, n'aurait jamais dû approuver le but. Le verdict est sévère: le Beerschot doit laisser la première place à Virton. Comme le département de l'arbitrage professionnel de la RBFA a confirmé dans son évaluation hebdomadaire que le but aurait dû être refusé, le Beerschot s'est senti encouragé dans sa décision. Il a déposé plainte à la dernière minute puisqu'il avait jusqu'à jeudi pour le faire. "Le Beerschot a déjà reçu les excuses de la RBFA, mais étant donné l'impact et les conséquences de la mauvaise décision de l'arbitre, le club estime nécessaire que cette affaire soit examinée plus avant par la Commission des litiges et demande l'annulation du match", a précisé le club. Les intérêts sont très importants à cinq journées de la fin du deuxième tour. La différence entre le leader, Virton, et le septième est d'à peine 4 points. Beaucoup d'équipes peuvent encore prétendre au titre de la deuxième période. . (Belga)