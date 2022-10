Scandaleux: Didier Lamkel Zé victime d'insultes racistes par des "supporters" de l'Antwerp

L'attaquant de Courtrai Didier Lamkel Ze a été victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après la victoire de son équipe 2-1 face à l'Antwerp ce dimanche. Le fantasque Camerounais a célébré cette victoire face à son ancienne équipe en publiant une vidéo sur Instagram avec le sous-titre "Fuck Antwerp."

Après ce message, le joueur a reçu des messages racistes agrémentés d'émoticones représentant des singes ou des bananes dans sa messagerie privée. "Fils de..., africain banane", lui a même écrit un "fan" des Anversois. C'est le joueur lui-même qui a décidé de partager ces messages absolument abjects en story sur Instagram, en précisant qu'il y en a bien plus que ceux postés. "On va s'arrêter là sinon on ne va jamais finir", a-t-il indiqué.



