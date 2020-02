Verschaeren et Gerkens reprennent "partiellement" l'entraînement collectif avec Anderlecht

(Belga) Yari Verschaeren et Pieter Gerkens ont repris "partiellement" l'entraînement avec le groupe anderlechtois, a annoncé jeudi Anderlecht sur les réseaux sociaux.

"Bon retour sur le terrain, Yari et Pieter", a écrit Anderlecht. "Ils se sont entraînés partiellement avec le groupe, mais ne sont pas encore sélectionnables." Anderlecht se déplace à Malines samedi soir (20h30). Verschaeren est écarté des terrains depuis la mi-décembre. Lors du match au Standard (1-1), il s'était procuré une déchirure des ligaments de la cheville. Elu Espoir de l'année tant au gala du Sportif de l'année qu'à celui du Soulier d'Or, le médian compte 19 présences et 2 buts en championnat cette saison. Gerkens n'a lui plus joué depuis le 22 septembre contre le Club de Bruges (défaite 2-1) en raison d'une blessure au pied. Il avait jusque-là disputé sept rencontres de championnat. (Belga)